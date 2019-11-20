В доме Гитлера в Австрии разместят отделение полиции

Австрийские власти планируют превратить дом Адольфа Гитлер в полицейское отделение. Под него отдадут здание в городе Браунау-ам-Инн, где, 1889 году, родился немецкий политик и будущий диктатор.
Еще два года назад, в 2017 году, правительство Австрии утвердило законность экспроприации исторического объекта. Конституционный суд встал на сторону властей, которые изъяли дом у хозяйки во избежание масштабного паломничества неонацистов.
Взамен экс-владелице дома Гитлера выплатили значительную компенсацию, 812 тысяч евро. Отделение полиции, которое планируют разместить в здании, должно продемонстрировать отсутствие связи с национал-социализмом.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий перелет в истории, длившийся 19 часов 19 минут.