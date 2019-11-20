При взрыве газового баллона в Луге пострадал спасатель

В городе Луга Ленинградской области во время тушения пожара взорвался газовый баллон, находившийся в одном из гаражей.

В среду, 20 ноября, около трех часов дня спасателям поступило заявление о возгорании в гаражном массиве в городе Луга. Пожарные выехали на вызов, эпицентром огня был один из гаражей на Орловской улице. Как сообщили в пресс-службе «Леноблпожспас» в ходе тушения пострадал один из сотрудников пожарно-спасательной службы.

Огонь спровоцировал взрыв газового баллона, который находился в одном из гаражей, вследствие чего получил травмы один из спасателей. Точной информации о его состоянии пока нет, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 20 ноября, в Гатчине загорелась квартира. Пожарные устранили огонь на площади 6 квадратных метров.