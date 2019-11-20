Центробанк РФ вновь намерен уравнять комиссию за карточные переводы

Размер комиссии будет единый как для межбанковских, так и для внутренних переводов. Фото: pixabay.com

Размер комиссии будет единый как для межбанковских, так и для внутренних переводов. Фото: pixabay.com

Центральный банк России планирует вновь вынести не обсуждение вопрос о размере комиссии за переводы между банками.

Впервые с таким предложением в Центробанке совместно с ФАС выступили еще в 2018 году. В начале 2019 года рабочая группа по этому вопросу не смогла прийти к компромиссу. На данный момент ЦБ пытается разработать баланс в размере комиссии, а Федеральная антимонопольная служба выступает за продолжение обсуждения.

Согласно планам Центробанка, комиссия за любые переводы должна быть единой, вне зависимости от того, совершается перевод между банками или внутри организации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 25 октября 2019 года, по решению совета директоров, Центральный банк России понизил размер ключевой ставки до 6,5%. Это наименьший показатель за последние 5 лет, с 2014 года.