В Петербурге должник по алиментам отправится в тюрьму

Злостный неплательщик алиментов проведет в колонии-поселения 2 месяца. Суровую меру наказания к петербуржцу вынудил применить долг в 260 тысяч рублей.

Как сообщили в среду, 20 ноября, в пресс-службе УФССП Петербурга, 36-летний мужчина, имеющий 8-летнего сына, регулярно менял место работы и удерживал информацию втайне. Согласно постановлению суда, отец должен выплачивать на содержание мальчика 1/4 часть от своих доходов.

Исходя из этого, у мужчины образовался долг в размере 260 тысяч рублей, который он не собирался оплачивать. Тогда суд привлек его к уголовной ответственности, назначив 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы. Но и эти не меры не возымели влияния, должник уклонился от исполнения судебного постановления.

Наказание заменили на 2 месяца и 10 дней заключения в колонии-поселении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала в Ленинградской области бороться с должниками будут с помощью баннеров.