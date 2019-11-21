На теплоходах России грядет революция

Круизная компания «Созвездие» заявила о новинках, которыми будет готова порадовать туристов в навигации 2020 года. Самый главный – сюрприз – новые каюты «Комфорт» на теплоходах компании «Лебединое озеро» и «Лунная соната». Они ничем не отличаются от уютных номеров современного стильного отеля и отлично подойдут новичку, мало знающему о круизах и отдыхе на воде.

Главная привлекательная сторона новой категории кают полностью оправдывает своё название. Они спроектированы так, чтобы во время круиза путешественник по-настоящему наслаждался отдыхом не только на палубах, в концертных залах, барах и ресторанах теплохода, но и в своей каюте.

Появление таких кают – это введение особого стандарта качества в российских круизах. По своему уровню каюты «Комфорт» максимально приближены к категории «Полулюкс», но по цене они, скорее сравнимы со «Стандартом».

Гостям несомненно понравится увеличенная ванная комната, куда гармонично вписывается душевая зона, стильная дизайнерская отделка, современная мебель и много света. В каюте – две односпальные кровати, холодильник, радио, два зеркала, телевизор с кабельным и спутниковым вещанием, фен, сейф.

Кроме того, в каждой каюте шкаф, холодильник и фен, а для удобства гостей добавляется телефон. То есть сделать заказ в баре или решить любой вопрос, не выходя из каюты, становится просто.

«Давно миновали времена, когда каюта теплохода воспринималась исключительно как место хранения вещей и ночевок в круизе. Туристы становятся притязательнее, им важно ощущать удобство на протяжении всего отдыха, каждую минуту, и мы с партнерами, стараемся соответствовать новым требованиям рынка. Уверены, что новые каюты понравятся туристам, в том числе тем, которые раньше не пробовали отдыхать в круизах, и они примкнут к большой армии поклонников это вида отдыха», — говорит генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» (генеральный партнер «Созвездия» по продажам) Андрей Михайловский.

По его словам, маршруты «Созвездия», как всегда, будут разнообразны – по направлениям и продолжительности. Туристов ждут путешествия протяжённостью от 3 до 21 дней. В том числе классические круизы по городам Большого Золотого кольца и между двумя столицами, по северным маршрутам, на острова Валаам и Соловки, а также к «жемчужинам» Татарстана и длительные путешествия до Ростова-на-Дону и Астрахани, яркие тематические круизы с особым настроением. Например, с нестандартными экскурсиями и вечерними программами в театрах.

Справка: Круизный центр «Инфофлот» существует с 2003 года. Главная миссия компании — популяризация круизного отдыха.

«Инфофлот» занимается продажей путевок в морские и речные круизы по всему миру. Реализация ведется через крупнейшую в России сеть собственных офисов продаж круизов (в 8 регионах России), агентства и интернет-магазин.

В арсенале «Инфофлота» — самая большая база круизов – более 15 000 позиций.

Компания является генеральным агентом (эксклюзивным представителем по продажам) ведущих российских и иностранных круизных компаний. При этом мы работаем только с надежными туроператорами, зарекомендовавшими себя на рынке.

«Инфофлот» имеет уникальную клубную программу лояльности для круизных туристов — Клуб любителей круизов «Инфофлота».

Баллы членам Клуба начисляются за любой круиз, приобретенный в компании.

«Инфофлот» является генеральным партнером по продажам круизной компании «Созвездие», которая организует круизы по российским рекам.

Флот «Созвездия» состоит из шести комфортабельных теплоходов. Разнообразные маршруты и оригинальные экскурсионные программы, высокий уровень комфорта и единые стандарты сервиса на всех судах, внимание к деталям обслуживания и предугадывание желаний туристов – главные черты круизной компании «Созвездие».