C начала года в Петербурге раскрыли 37 «черных кредиторов» и 13 финансовых пирамид

По итогам текущего года, возбуждено 8 уголовных дел. Из них 5 о мошенничестве, 2 - о незаконном предпринимательстве и еще одно — о нелегальном использовании документов для создания юридического лица. Фото: pixabay.com

По итогам текущего года, возбуждено 8 уголовных дел. Из них 5 о мошенничестве, 2 - о незаконном предпринимательстве и еще одно — о нелегальном использовании документов для создания юридического лица. Фото: pixabay.com

За десять месяцев 2019 года в Северо-Западном федеральном округе разоблачили 20 мошеннических организаций, 13 из них — в Петербурге. Также в Северной столице выявили 37 недобросовестных кредиторов.

Согласно отчету Главного управления Центробанка РФ по СЗФО, в Петербурге за текущий год обнаружено 13 финансовых пирамид. Еще 5 нелегальных финансовых организаций нашли в Калининградской области, и две — в Архангельской.

Кроме того, по округу выявили 205 нелегальных кредиторов, среди которых незаконные организации и частные ростовщики. Лидером стала Архангельская область, в которой раскрыли 54 «черных кредитора». Петербург расположился на втором месте с 37 кредитными мошенниками. Затем Вологодская (37) и Калининградская область (21). Замыкает пятерку Карелия (14).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все больше россиян не закрывает кредиты вовремя.