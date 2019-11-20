В Петербурге задержан экс-директор «Водоканала»

В Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова.

Как сообщает «Фонтанка», вместе с Целиковым задержана руководительница юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) Марина Брюзгина.

Напомним, в Петербурге 20 ноября прошли оперативные мероприятия, связанные с деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники главка нагрянули с обысками в квартиры работников предприятия.

В оперативных мероприятиях участвует около 100 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователей Главного следственного управления ГУ МВД.

Обыски начались около 7 утра. Поводом для оперативных мероприятий, по данным издания, стало уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пока не готов говорить о завершении оперативных мероприятий. В предприятии подчеркнули, что оказывают всю необходимую поддержку следствию.