На Петроградке наркоман разжег костер в квартире, чтобы согреться

Вечером 20 ноября на четвертом этаже в квартире одного из домов на Колпинской улице произошел пожар.

Пожар в Петроградском районе произошел поздно вечером. По словам очевидцев, пожар устроил наркоман, который решил развести костер. Жильцы дома покинули свои квартиры, не успев одеть верхнюю одежду.

«Пожар на 4 этаже во дворе на Колпинской. По словам очевидцев в квартире наркоман разжег костер. Бедные соседи выскочили полуголые», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

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