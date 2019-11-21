На Витебском произошел пожар в квартире

На Витебском произошел пожар в квартире
О пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

Вечером 20 ноября в Московском районе произошел пожар.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу, пожар произошел на Витебском проспекте, 21/3 в двухкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. метров огонь распространился на площади 3 кв. метра.

Сообщение о возгорании поступило в 21:31. К 22:35 двенадцать спасателей потушили пожар.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга возгорание уничтожило припаркованный легковой автомобиль. Автомобиль, припаркованный рядом с домом №21 по Уральской улице оказался объят пламенем.

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