ВАЗ протаранил ворота частного дома в Мурино

ВАЗ протаранил ворота частного дома в Мурино
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 21 ноября на Вокзальной улице в Мурино произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, ВАЗ влетел в забор и повредил ворота. При этом виновники поспешили скрыться с места происшествия.

«В городе Мурино на Вокзальной улице в 1:04 автомобиль ВАЗ влетел в забор и повредил ворота. Виновники скрылись с места аварии!», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители домов, которые расположены у дорог, в Невском районе Санкт-Петербурга жалуются на громкий шум. Кроме того, такие маневры могут спровоцировать ДТП.

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