Исследование показало сколько мужчин готовы выйти в декрет в Росиии

Около половины мужчин, которые участвовали в исследовании, выразили готовность выйти в декретный отпуск по уходу за ребенком вместо матери. Это составило 46 процентов от общего числа. 38% мужчин все еще остаются не готовыми на это.

Опрос показал, что женщины уходят в декрет в 94 процентах случаев и в 75% уходят вместе с ребенком на больничный, показало исследование «Дети Mail.ru». Всего 8 процентов мужчин рассказали, что сидят с детьми во время их болезни, сообщили ТАСС. Также 49% участников опроса проголосовали, что мужчина в их доме обеспечивает семью.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о том, что ученые определили как связаны завтрак и успеваемость детей в школе,