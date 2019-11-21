Ремонтников «Л’Этуаля» оштрафовали за незаконную свалку на Советском

На свалке на Советском обнаружили мусор от ремонта "Л'Этуаля". Фото: комитет по природопользованию

На свалке на Советском обнаружили мусор от ремонта "Л'Этуаля". Фото: комитет по природопользованию

В Петербурге компания, осуществляющая ремонт магазина «Л’Этуаль» на проспекте Стачек, привлечена к ответственности. Её поймали на вывозе отходов на несанкционированную свалку.

«На юридическое лицо и виновных должностных лиц наложены штрафы на общую сумму 420 тыс. рублей с учётом смягчающих обстоятельств», — сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Компания полностью признала вину и вывезла свои отходы со свалки на специализированный полигон.

Административное расследование по факту обнаружения свалки на Советском проспекте ведется с июня 2019 года. Жалобы на залежи мусора в комитет поступают регулярно. В том числе, содержащие фотоматериалы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту свалки на Советском проспекте возбудили уголовное дело по статье «Порча земли». Ущерб от выброса отходов оценивается в 5 млн 489 тыс. рублей. Вред в частности был нанесен представителям животного мира и среде их обитания.