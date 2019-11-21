Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России

"В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%, за три квартала текущего года он скромнее - 1,1%, но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста", - резюмировал президент. Фото: kremlin.ru

"В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%, за три квартала текущего года он скромнее - 1,1%, но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста", - резюмировал президент. Фото: kremlin.ru

По словам Владимира Путина, с января по сентябрь текущего года показатель уровня безработицы на территории РФ снизился до 4,6%.

Российский лидер отметил, что уровень безработицы среди экономически активного населения Российской Федерации достиг отметки 4,6%. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» в среду, 20 ноября.

Путин подчеркнул, что этот показатель — самый низкий за всю современную историю государства. Как пишет ТАСС, президент упомянул и о положительной экономической динамике в стране, выраженной в стабильном приросте ВВП. Несмотря на замедлившийся сейчас темп, по итогам второго полугодия рост показателей должен ускориться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин лично будет присутствовать на открытии платной трассы М-11 (Санкт-Петербург — Москва).