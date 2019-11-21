В Петербурге больную туберкулезом заставили лечь в больницу через суд

В Петербурге больную туберкулезом заставили лечь в больницу через суд
Суд обязал женщину пройти лечение. Фото: pixabay.com

В Петербурге женщина, страдающая заразной формой туберкулеза, уклонилась от лечения. Принудить её к госпитализации удалось только через суд.

Женщина состояла на учете в СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5». Однако проходить лечение и ложиться в больницу отказывалась. Тем самым она ставила под угрозу здоровье близких, в том числе детей, сообщает прокуратура Петербурга.

Для того, чтобы предотвратить распространение туберкулеза, с иском о принудительной госпитализации в суд обратился прокурор Красногвардейского района. Требования удовлетворены в полном объеме. Суд обязал женщину пройти лечение и лечь в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у воспитательницы одного из детских садов Петербурга выявили туберкулез. Женщина была уверена, что заболела пневмонией и проходила лечение.

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