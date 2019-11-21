Бобры лишили света населенный пункт в Кингисеппском районе

Бобры грызут деревья, из-за чего те падают, провоцируя накопление воды в болотах и угрожая устойчивости опорных столбов электропередач. Фото: pixabay.com

Бобры грызут деревья, из-за чего те падают, провоцируя накопление воды в болотах и угрожая устойчивости опорных столбов электропередач. Фото: pixabay.com

Жители Ленобласти остались без света из-за бобров. Животных обвиняют в том, что они валят деревьев в болотах, а это способствует накоплению воды и негативно сказывается на линиях электропередач, расположенных в водоемах.

Инцидент произошел в среду, 20 ноября. В этот день жители деревень Урмизно и Новое Устье окончательно лишились электроэнергии, а многие вместе с ним и отопления, так как тепло подается с помощью электрического оборудования. Однако временные перебои стали замечать еще пять дней назад.

Представители «Ленэнерго» отмечают, что причин отключения света несколько: повышение уровня воды в торфяных болотах, а также злодеяния бобров. Эти обстоятельства спровоцировали падение двух столбов электропередач, установленных в водоеме, пишет 47news.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начнут работать над созданием велосипедной инфраструктуры.