В Ленобласти появится сеть велодорожек

Региональные власти возьмутся за создание и развитие масштабной велосипедной инфраструктуры в Ленинградской области.

Планируется, что велодорожки оборудуют в Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском, Всеволожском, Кировском районах и Сосновом Бору. По информации пресс-службы областной администрации, развитие велосипедной инфраструктуры позволит жителям региона уделять больше внимания здоровому образу жизни.

Кроме того, широкое использование велосипедов положительно скажется на загруженности дорог. Велосипеды могут стать и дополнительным привлечением для туристов, если в будущем получится реализовать идею по созданию трансграничного велосипедного маршрута между Ленобластью и Финляндией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленинградская область займет восстановлением лесов в СЗФО.