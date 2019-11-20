В Ленобласти появится сеть велодорожек

В Ленобласти появится сеть велодорожек
Согласно результатам опроса, регулярно пользуются велосипедом лишь 15% жителей Ленобласти. Фото: pixabay.com

Региональные власти возьмутся за создание и развитие масштабной велосипедной инфраструктуры в Ленинградской области.

Планируется, что велодорожки оборудуют в Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском, Всеволожском, Кировском районах и Сосновом Бору. По информации пресс-службы областной администрации, развитие велосипедной инфраструктуры позволит жителям региона уделять больше внимания здоровому образу жизни.

Кроме того, широкое использование велосипедов положительно скажется на загруженности дорог. Велосипеды могут стать и дополнительным привлечением для туристов, если в будущем получится реализовать идею по созданию трансграничного велосипедного маршрута между Ленобластью и Финляндией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленинградская область займет восстановлением лесов в СЗФО.

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В Ленобласти появится сеть велодорожек
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