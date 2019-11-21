Двух мужчин осудили в Петербурге за подделку рецептов на выдачу психотропов

В Петербурге Сергея Савкина и Илью Задвинского приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Их обвиняют в подделке рецептов на получение наркотических средств.

Подсудимые вину признали, сообщает прокуратура Петербурга. Приговор в законную силу пока не вступил.

Суд установил, что Савкин и Задвинский занимались подделкой рецептов с января по сентября 2018 года. Мужчины изготовили штампы одной и городских поликлиник и печать врача. В рецептурные бланки они вносили ложные сведения, после чего заверяли их поддельными штампами.

Рецепты на получение психотропных веществ Савкин и Задвинский продавали на территории Петербурга. Целью их, как считает суд, было материальное обогащение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух мужчин обвинили в пяти случаях подделки рецептов на получение психотропных веществ.