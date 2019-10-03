Петербуржцев судят за подделку рецептов на психотропы

Петербуржцев судят за подделку рецептов на психотропы
В аптеках по поддельным рецептам покупали психотропы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Мировой суд Невского района Петербурга рассмотрит дело о подделке рецептов на получение психотропных веществ. Обвиняемыми по делу проходят два местных жителя.

Мужчин обвиняют в причастности к пяти преступлениям. Прежде они оба были судимы, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно материалам дела, петербуржцы действовали с января 2018 года по март 2019 года. Мужчины использовали поддельные штампы для создания рецептов. Документы они продавали на территории Петербурга. После чего их клиенты с помощью поддельных рецептов покупали в аптеках психотропные вещества.

Выявить преступную группу удалось оперативным путем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге выявили новые случаи подделки рецептов на медицинские препараты. Обнаружить их удалось во время расследования аналогичного дела.

невский район новости спб прокуратура психотропные вещества рецепты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пострадавшие сгоревшего автобуса получат страховые выплаты
«Кара настигла» иномарку, выехавшую на встречку на Лабораторной
У экс-игрока «Зенита» Астафьева угнали дорогую иномарку
За полгода электробусы в Петербурге перевезли 460 тысяч пассажиров
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге 12-летнего мальчика нашли живым
Росреестр в Петербурге возобновил регистрацию ДДУ на апартаменты
В России ожидается подорожание продуктов на 3,5%
Семь человек погибли в США от бомбардировщика времен Второй мировой