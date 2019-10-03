Петербуржцев судят за подделку рецептов на психотропы

Мировой суд Невского района Петербурга рассмотрит дело о подделке рецептов на получение психотропных веществ. Обвиняемыми по делу проходят два местных жителя.

Мужчин обвиняют в причастности к пяти преступлениям. Прежде они оба были судимы, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно материалам дела, петербуржцы действовали с января 2018 года по март 2019 года. Мужчины использовали поддельные штампы для создания рецептов. Документы они продавали на территории Петербурга. После чего их клиенты с помощью поддельных рецептов покупали в аптеках психотропные вещества.

Выявить преступную группу удалось оперативным путем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге выявили новые случаи подделки рецептов на медицинские препараты. Обнаружить их удалось во время расследования аналогичного дела.