Полиция Петербурга обнаружила новые случаи подделки рецептов на психотропы

Возбуждены еще четыре уголовных тела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Возбуждены еще четыре уголовных тела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге выявлены новые факты подделки рецептов на медицинские препараты. Обнаружить их удалось во время расследования аналогичного дела.

«В отношении ранее задержанных граждан возбуждены новые уголовные дела», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемые, по версии следствия, подделали рецепты на получение психотропных веществ. В качестве меры пресечения для них избрана подписка о невыезде.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают соучастников и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга оштрафовали за продажу поддельной «Виагры». Мужчина пытался выдать таблетки за товар популярного производителя. В конце апреля он продал десять упаковок по цене 7,3 тыс. рублей за пачку и еще десять упаковок по 6,3 тыс.