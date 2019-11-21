На Наличной улице ДТП остановило движение трамваев

Днем 21 ноября у дома 45/1 на Наличной улице произошло ДТП с участвуем двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не смогли поделить две белые иномарки.

Машины встали прямо на трамвайных путях.

«На Наличной напротив 45/1 стоят на трамвайных путях. В сторону метро проезд только в один ряд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Энгельса перед Светлановской площадью в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок. В результате столкновения заблокировано движение трамваев.