На Наличной улице ДТП остановило движение трамваев

На Наличной улице ДТП остановило движение трамваев
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 21 ноября у дома 45/1 на Наличной улице произошло ДТП с участвуем двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не смогли поделить две белые иномарки.

Машины встали прямо на трамвайных путях.

«На Наличной напротив 45/1 стоят на трамвайных путях. В сторону метро проезд только в один ряд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Энгельса перед Светлановской площадью в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок. В результате столкновения заблокировано движение трамваев.

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