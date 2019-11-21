Больше половины российских компаний оставят сотрудников без годовых премий

Опрос проводился в ноябре текущего года. Фото: pixabay.com

Опрос проводился в ноябре текущего года. Фото: pixabay.com

Согласно исследованиям аналитиков, 51% работодателей в России не планирует поощрять своих сотрудников денежными премиями в конце года.

Об этом стало известно в четверг, 21 ноября. Опрос среди руководителей провел онлайн-сервис вакансий «Работа.ру». Более половины компаний не намерены выплачивать годовые премии работникам. При этом меньше трети опрошенных, 30% отметили, что планируют наградить сотрудников отдельных категорий, пишет ТАСС.

Порадовать всех подчиненных перед Новым годом готовы лишь 19% российских организаций. Отметим, что в опросе участвовали 1000 представителей компаний, занимающихся подбором персонала.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких регионах России отмечается наиболее быстрый рост заработных плат. К сожалению, Санкт-Петербург в этом списке занимает последнее место.