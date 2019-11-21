Продажу гаджетов без российского ПО запретят с 1 июля

Продажу гаджетов без российского ПО запретят с 1 июля
На гаджеты обязали устанавливать российское ПО. Фото: duma.gov.ru

В России с 1 июля 2020 года запретят продажу гаджетов без отечественного программного обеспечения. Соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении одобрила Госдума РФ.

Перечень устройств и программ определит правительство. Однако известно, что инициатива распространяется на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией SmartTv.

«Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», — уточняется в сообщении Госдумы.

Авторами законопроекта выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственная дума РФ в третьем чтении одобрила законопроект, позволяющий признавать граждан иностранными агентами. Согласно поправкам, физические лица будут приравнены к СМИ.

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