Госдума приняла законопроект о признании граждан иноагентами

В законы о средствах массовой информации и о защите информации внесены поправки, позволяющие приравнивать граждан к СМИ-иноагентам. Фото: duma.gov.ru

В законы о средствах массовой информации и о защите информации внесены поправки, позволяющие приравнивать граждан к СМИ-иноагентам. Фото: duma.gov.ru

Государственная дума РФ одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать граждан иностранными агентами. Поправки приравнивают физлиц к СМИ.

Иноагентами могут быть признаны люди, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из зарубежных источников или российских юрлиц, финансируемых за границей.

Согласно законопроекту, СМИ, признанные иноагентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иностранного агента. При этом все материалы данных изданий должны содержать пометку о том, что их распространяет иноСМИ.

При цитировании или использовании материалов иноСМИ пометка также должна присутствовать. В противном случае ресурсу грозит блокировка.

Решения по включению или исключению из реестра иностранных СМИ будет принимать Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума одобрила введение штрафов для СМИ-иноагентов.