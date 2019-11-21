В Уфе презентовали российскую «Википедию»

В Уфе научное издательство «Большая российская энциклопедия» представила своей проект портала-аналога «Википедии».

Презентация состоялась в четверг, 21 ноября. Планами издательства поделился ответственный редактор Сергей Кравц. По его словам, пятую часть сайта, то есть 21%, отведут под исторические и археологические разделы. 9% займет информация о социальных науках, 8% — исследования о планете Земля.

Аналог получит название «Словник» и будет ежегодно пополняться на 20 тысяч статей. Планируется, что портал удастся создать за 33 месяца, окончательный вариант презентуют весной 2022 года. На создание «Словника» потребуется около 2,5 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию», назвав её недостоверным источником.