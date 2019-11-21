После ДТП на Ленсовета водителя Fiat увезла реанимация

На улице Ленсовета произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer и Fiat Doblo.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло днем 21 ноября, напротив дома 89 по улице Ленсовета.

В результате ДТП водитель Fiat потерял сознание, но пришел в себя через пять минут. На место происшествия прибыли два реанимобиля.

Движение трамваев остановлено.

«Вероятнее всего Фиат поворачивал налево на ж.д путях (с указателями поворота или без, не известно) Лансер на большой скорости врезался в водительскую сторону Фиата. Водитель Фиата был без сознания, но через минут 5 пришел в сознание (возможно сотрясение) Вызвали наряд скорой помощи. Пробки нет, но движение на трамвае невозможно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Энгельса перед Светлановской площадью в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарок. В результате столкновения заблокировано движение трамваев.