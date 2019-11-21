Спасатели не могут подступиться к горящему зданию на Седова

Днем 21 ноября, на улице Седова произошел пожар. На место происшествия прибыли приехали спецслужбы.

Пожар произошел на производственной территории в Невском районе

По словам очевидцев, пожарные не могут попасть на территорию, где горит здание.

«Что-то горит на Седова. Пожарным на территорию не попасть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около недавно открытом после пожара гипермаркете «Лента», который находится на Обводном канале около станции метро «Балтийская», произошло задымление. Из гипермаркета вывели весь персонал и посетителей.