Спасатели не могут подступиться к горящему зданию на Седова

Спасатели не могут подступиться к горящему зданию на Седова
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Днем 21 ноября, на улице Седова произошел пожар. На место происшествия прибыли приехали спецслужбы.

Пожар произошел на производственной территории в Невском районе

По словам очевидцев, пожарные не могут попасть на территорию, где горит здание.

«Что-то горит на Седова. Пожарным на территорию не попасть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около недавно открытом после пожара гипермаркете «Лента», который находится на Обводном канале около станции метро «Балтийская», произошло задымление. Из гипермаркета вывели весь персонал и посетителей.

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Спасатели не могут подступиться к горящему зданию на Седова
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