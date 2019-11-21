Около недавно открытой после пожара «Ленте» на Обводном произошло задымление. Из гипермаркета эвакуировали около сотни человек

Около недавно открытой после пожара «Ленте» на Обводном произошло задымление. Из гипермаркета эвакуировали около сотни человек
Из гипермаркета вывели весь персонал и посетителей. Фото: vk.com/spb_today

Около недавно открытом после пожара гипермаркете «Лента», который находится на Обводном канале около станции метро «Балтийская», произошло задымление.

Из гипермаркета вывели весь персонал и посетителей.

«Около многострадальной Ленты у м. Балтийская дымится кирпичная постройка. Полиция, пожарные на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В пресс-службу МЧС сообщили, что в одноэтажном здании трансформаторной подстанции, которая примыкает к гипермаркету, произошло возгорание.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава.

Напомним, 10 ноября в прошлом году на набережной Обводного канала, 118/7 в гипермаркете «Лента» произошел пожар, который практически уничтожил магазин. Причиной пожара назвали упавшую с большой высоты горючую жидкость. Недавно гипермаркет восстановили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате пожара на набережной Обводного канала, 118, где загорелся гипермаркет «Лента», пострадали два человека.

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