Около недавно открытой после пожара «Ленте» на Обводном произошло задымление. Из гипермаркета эвакуировали около сотни человек

Из гипермаркета вывели весь персонал и посетителей. Фото: vk.com/spb_today

Из гипермаркета вывели весь персонал и посетителей. Фото: vk.com/spb_today

Около недавно открытом после пожара гипермаркете «Лента», который находится на Обводном канале около станции метро «Балтийская», произошло задымление.

Из гипермаркета вывели весь персонал и посетителей.

«Около многострадальной Ленты у м. Балтийская дымится кирпичная постройка. Полиция, пожарные на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В пресс-службу МЧС сообщили, что в одноэтажном здании трансформаторной подстанции, которая примыкает к гипермаркету, произошло возгорание.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава.

Напомним, 10 ноября в прошлом году на набережной Обводного канала, 118/7 в гипермаркете «Лента» произошел пожар, который практически уничтожил магазин. Причиной пожара назвали упавшую с большой высоты горючую жидкость. Недавно гипермаркет восстановили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате пожара на набережной Обводного канала, 118, где загорелся гипермаркет «Лента», пострадали два человека.