Житель Петербурга не хотел впускать своего пожилого отца в квартиру

В отношении 33-летнего местного жителя было возбуждено исполнительное производство. По решению суда он обязан бы впустить в квартиру своего 65-летнего отца, переписавшего на сына недвижимость, располагающуюся на Дачном проспекте, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Неблагодарный сын не торопился впускать отца в собственную квартиру, всячески уклонялся от исполнения решения суда, на связь с судебным приставом не выходил.

Представитель власти неоднократно пытался застать должника дома, но безрезультатно. Мужчине было оставлено предупреждение о вскрытии помещения в случае, если добровольно решение суда не будет исполнено. Эта мера оказала воздействие на петербуржца, и он не стал больше препятствовать совместному проживанию с отцом. Производство окончено фактическим исполнением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что перед Международным днем защиты детей судебные приставы Петербурга провели рейд во время которого произвели 18 арестов имущества.