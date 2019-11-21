Пенсионерка попала под колеса Peugeot на Новоизмайловском

В Московском районе Peugeot сбил пожилую женщину.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 15:46 на Новоизмайловском проспекте, у дома 38, корпус 1.

Мужчина 1968 года рождения, находящийся за рулем автомобиля Peugeot, совершил наезд на пенсионерку. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На вид пожилой женщине около 80 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне, 19 ноября, в Сосновом Бору произошло ДТП с пешеходом. На пожилую женщину наехала «Мицубиси». Врачам спасти пострадавшую не удалось, сегодня она скончалась.