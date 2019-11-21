Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Вербной

На перекрестке улицы Вербной и Новоколомяжского проспекта произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутного автобуса.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, ДТП произошло днем на регулируемом перекрестке Вербной улицы и Новоколомяжского проспекта. Водитель маршрутки при перестроении столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, который врезался в Mercedes.

В результате ДТП пострадали пять пассажирок маршрутного автобуса.

Женщины 1985, 1959, 1957, 1974, 1969 годов рождения получили легкие травмы и травмы средний степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне, 19 ноября, в Сосновом Бору произошло ДТП с пешеходом. На пожилую женщину наехала «Мицубиси». Врачам спасти пострадавшую не удалось, сегодня она скончалась.