На Индустриальном Hyundai сбил 12-летнего мальчика

В Красногвардейском районе Hyundai Creta сбил 12-летнего мальчика на самокате.

ДТП произошло вечером 21 ноября около дома 13 по Индустриальному проспекту.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти, автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находилась женщина 1968 года рождения, сбил 12-летнего мальчика.

Ребенок двигался на самокате.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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