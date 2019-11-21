На Индустриальном Hyundai сбил 12-летнего мальчика

В Красногвардейском районе Hyundai Creta сбил 12-летнего мальчика на самокате.
ДТП произошло вечером 21 ноября около дома 13 по Индустриальному проспекту.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти, автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находилась женщина 1968 года рождения, сбил 12-летнего мальчика.
Ребенок двигался на самокате.
Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Гороховой Subaru сбил девушку на тротуаре. Авария произошла в центре Петербурга, на перекрестке улиц Гороховой и Казанской. В результате происшествия пострадала девушка-пешеход. Черная Subaru Impreza вылетела с проезжей части на тротуар и сбила девушку.