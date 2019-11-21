Ленинградец сядет в тюрьму из-за долга по алиментам

Мужчина должен своему ребенку 200 тысяч рублей, но не собирался их выплачивать даже после назначенных обязательных работ.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем сообщает пресс-служба УФССП по Ленинградской области. Житель Тосненского района на протяжении долгого времени не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему сыну. Долгов накопилось на 200 тысяч рублей, что стало причиной привлечения мужчины к административной ответственности. Ленинградец должен был отработать 40 часов и выплатить деньги, но продолжал уклоняться от своих обязанностей.

После этого в отношении непутевого отца возбудили уголовное дело. Судебное заседание уже состоялось – мужчину лишили свободы на полгода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге должник по алиментам отправится в тюрьму. Злостный неплательщик алиментов проведет в колонии-поселения 2 месяца. Суровую меру наказания к петербуржцу вынудил применить долг в 260 тысяч рублей.