Ленинградец сядет в тюрьму из-за долга по алиментам

Ленинградец сядет в тюрьму из-за долга по алиментам
Мужчина отсидит в тюрьме полгода. Фото: Pixabay.com

Мужчина должен своему ребенку 200 тысяч рублей, но не собирался их выплачивать даже после назначенных обязательных работ.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем сообщает пресс-служба УФССП по Ленинградской области. Житель Тосненского района на протяжении долгого времени не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему сыну. Долгов накопилось на 200 тысяч рублей, что стало причиной привлечения мужчины к административной ответственности. Ленинградец должен был отработать 40 часов и выплатить деньги, но продолжал уклоняться от своих обязанностей.

После этого в отношении непутевого отца возбудили уголовное дело. Судебное заседание уже состоялось – мужчину лишили свободы на полгода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге должник по алиментам отправится в тюрьму. Злостный неплательщик алиментов проведет в колонии-поселения 2 месяца. Суровую меру наказания к петербуржцу вынудил применить долг в 260 тысяч рублей.

алименты ленинградская область
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