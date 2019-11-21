После потасовки в Полянах два подростка угодили в больницу

Драка началась после совместного распития алкогольных напитков.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что инцидент случился еще в среду в поселке Поляны. Трое молодых людей, 16, 17 и 25 лет, распивали алкогольные напитки прямо на остановке. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Ножевые ранения получили двое, а третий отделался легкими травмами. На место прибыла карета скорой помощи, врачи которой отпустили одного парня домой, а других решили госпитализировать. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти прохожий с пистолетом разнял драку, а потом сдался полиции. В Приозерском районе Ленобласти в отдел полиции пришел мужчина, который рассказа, что выстрелил в участника драки.