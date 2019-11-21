Путин перечислил причины распада СССР

Путин перечислил причины распада СССР
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент считает, что экономическая политика страны была не самой эффективной.

Об этом стало известно 20 ноября. Своим мнением президент России Владимир Путин поделился на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Глава страны убежден, что СССР распался не из-за того, что в странах Прибалтики начал якобы процветать национализм. Он думает, что главная проблема союза была в том, что он вел неэффективную эконмическую политику.

Она «привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», убежден Путин. В пример он привел Китайскую Народную Республику, которая справилась с задачей намного лучше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Чубайс назвал граждан СССР лентяями и идиотами. При это он подчеркнул, что виноватой считает «омерзительную» советскую власть.

владимир путин ссср
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