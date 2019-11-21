В школах Приморского района открылись инженерные классы

В них дети смогут обучиться робототехнике, программированию, схемотехнике, 3D-прототипированию и 3D-печати.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе АО «Технопарк Санкт-Петербурга». В сообщении сказано, что в 47 школа Приморского района открылись инженерные классы, которые оборудовала компания «Роббо». Для того, чтобы школьники смогли освоить новые знания, подготовку прошли более 100 педагогов. Сумма госконтракта составила 86 миллионов рублей.

«В комплект каждого из классов вошли робототехнические конструкторы, которые позволяют создать и запрограммировать своего робота, 3D-принтер, на котором можно напечатать детали корпуса робота и другие изделия, центр 3D-прототипирования для лазерной гравировки и фрезерной обработки, цифровая лаборатория с разнообразными датчиками, которая позволяет изучать окружающий мир»,

— рассказали победители аукциона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота.