«ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота

«ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота
Диагностику провели во избежания повторных инцидентов. Фото: gptek.spb.ru

В Выборгском районе Санкт-Петербурга на территории завода «Балтика», 11 ноября, 84-метра лопнувшего паропровода обследовал робот.

Робот занимался поиском аномалий по стенке трубы и определял характеристики выявленных проверкой дефектов. После проверки состояние трубы посчитали удовлетворительным.

Также после проверки сварных соединений через трубу пустят воду для испытания. В том случае, если паропровод справится с заявленными испытаниями, его введут в экспуалатуию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что аварийно-восстановительные бригады ГУП «ТЭК СПб» досрочно завершили ремонтные работы на паропроводе возле пивного завода «Балтика».

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«ТЭК» обследовал лопнувшую трубу на заводе «Балтика» с помощью робота