На пивзаводе «Балтика» завершили ремонт взорвавшегося паропровода

Кадр из видео с места ЧП. Фото:vk.com/sdnovosti

Кадр из видео с места ЧП. Фото:vk.com/sdnovosti

Аварийно-восстановительные бригады ГУП «ТЭК СПб» досрочно завершили ремонтные работы на паропроводе возле пивного завода «Балтика», сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты завершили ремонтные работы в 6:30 утра. Ремонт паропровода удалось провести досрочно — за 9,5 ч вместо положенных по нормативам 13.

Напомним, накануне, в 17:45 на диспетчерский пульт поступило сообщение о прорыве паропровода 400 мм на 6-ом Верхнем переулке возле дома №3. Дефект был локализован в 18:15.

В результате инцидента пострадали две женщины, их доставили в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заводе «Балтика» взорвался паропровод.