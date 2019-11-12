На пивзаводе «Балтика» завершили ремонт взорвавшегося паропровода

На пивзаводе &#171;Балтика&#187; завершили ремонт взорвавшегося паропровода
Кадр из видео с места ЧП. Фото:vk.com/sdnovosti

Аварийно-восстановительные бригады ГУП «ТЭК СПб» досрочно завершили ремонтные работы на паропроводе возле пивного завода «Балтика», сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты завершили ремонтные работы в 6:30 утра. Ремонт паропровода удалось провести досрочно — за 9,5 ч вместо положенных по нормативам 13.

Напомним, накануне, в 17:45 на диспетчерский пульт поступило сообщение о прорыве паропровода 400 мм на 6-ом Верхнем переулке возле дома №3. Дефект был локализован в 18:15.

В результате инцидента пострадали две женщины, их доставили в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заводе «Балтика» взорвался паропровод.

балтика ГУП "ТЭК СПб" паропровод чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода
Зарезанный мужчина пролежал в коммуналке на Чернышевского 10 дней
В Петербурге полиция ищет лже-продавщицу меда, которая обокрала пенсионерку
В Петербурге пройдет Fashion Freak Show Жан-Поля Готье
В Ленобласти ликвидировали более 700 незаконных свалок за год
Учеников школы на Огородном переулке эвакуировали из-за угрозы взрыва
Домушник вынес из дома в Понтонном наличку и видеокарту
Каршеринг попал в ДТП во время погони на Светлановском