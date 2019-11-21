Очевидцы рассказали о пьяной виновнице в ДТП на Будапештской

Автомобиль повредил припаркованные машины.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Будапештской улице в половину девятого вечера. Женщина за рулем «Киа» въехала в несколько автомобилей – свидетели считают, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Выпивка стала причиной инцидента, пишут петербуржцы.

«По машине моей подруги тоже женщина так проехалась, только она была трезва и это случилось во дворе»,

— уверяет другая пользовательница.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменноостровском «Джип» выехал на тротуар из-за плохого самочувствия водителя. Петербуржцы вызвали карету скорой помощи, мужчину госпитализировали.