Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом

Аргентинский игрок считает, что «зенитовец» один из лучших в России.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Слова нападающего «сине-бело-голубых» Себастьяга Дриусси цитирует Sport24. Он, говоря об Александре Кокорине, заявил, что для него он «просто топ». Футболист отметил, что «зенитовец» один из лучших российских игроков, которых он видел в России.

«Когда смотрю, как он занимается на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола»,

— поделился своим впечатлением Дриусси, который уверен, что коллега находится в хорошей физической форме.

Напоминаем, что совсем недавно Кокорин покинул тюрьму по УДО. Там он провел год из-за драк в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Кокорина показала подарок от футболиста. Татьяна тепло поблагодарила братьев, сказав, что за время процесса они стали близкими и родными людьми. Она также пожелала спортсменам успехов на футбольном поприще.