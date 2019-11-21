В Колтушах неизвестный стрелял с балкона

Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.

Об этом стало известно 21 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Колтуши». Люди пишут, что все произошло в деревне во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина, находящийся в доме на Школьном переулке, начал стрелять из автомата. Кто-то пытался его остановить, но после небольшого перерыва он продолжил. Непонятно, что стало причиной такого поведение и пострадал ли кто-нибудь.

«Происходит какая-то жесть на Школьном, 5. Слышны выстрелы»,

— говорится в посте.

Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов надеются, что они успокоят агрессора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти неизвестный выстрелил в самосвал: машина загорелась. На фотоснимках из сообщества заметно, что в машине сгорела кабина и передние колеса.