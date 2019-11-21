В Ленобласти неизвестный выстрелил в самосвал: машина загорелась

В Петербурге, на 19 километре автотрассы «СПб–Матокса», 19 ноября, неизвестный мужчина на внедорожнике «УАЗ» во время конфликта ударил прикладом водителя самосвала. После он совершил выстрел в сторону его автомобиля.

«По словам пострадавших, в КамАЗе находились 34-летний водитель и его родственник. Неподалеку от деревни Хиттолово они разгрузили машину. На Токсовском шоссе грузовик сломался. Мужчины остановились, чтобы осмотреть и починить поломку. В этот момент их догнал «УАЗ», который следовал за ними. Его водитель направил на камазистов автомат, одного из них он ударил прикладом по лицу. Испуганные водитель КамАЗа и его родственник спрятались за своим большегрузом. Нападавший произвел несколько выстрелов. После этого КамАЗ загорелся», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотоснимках из сообщества заметно, что в машине сгорела кабина и передние колеса.

На данный момент мужчину разыскивает полиция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Хиттолово родителей полуторагодовалой девочки могут привлечь к ответственности.