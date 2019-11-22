Владимир Путин рассказал, что погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Российский президент Владимир Путин вручил ордена Мужества семьям сотрудников «Росатома», погибших под Северодвинском в августе этого года, а также рассказал об обстоятельствах их смерти.

Путин выразил соболезнования близким погибших и отметил, что это является его долгом и почетной миссией. Глава государства добавил, что погибшие сотрудники «Росатома» с честью выполнили миссию по защите страны.

Кроме того, президент рассказал, что под Северодвинском специалисты занимались разработкой технологий, у которых нет аналогов во всем мире. Также он подчеркнул, что эти технические идеи направлены на обеспечение суверенитета и безопасности России.

Напомним, трагедия произошла 8 августа в ходе испытаний на полигоне минобороны в Архангельской области, в районе Белого моря. Жертвами взрыва стали пять человек, еще трое были госпитализированы с ранениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшие сотрудники «Росатома» идут на поправку.