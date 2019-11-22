Стали известны наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Стали известны наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Водители такси становятся наименее востребованы на рынке. Фото: pixabay

Из-за появления новых технологий многие профессии стали наиболее подвержены риску исчезновения. Среди них оказались грузчик, продавец и водитель такси.

По мнению экспертов Института развития интернета, в работе перечисленных специалистов редко требуются развитое воображение и творческий подход. Они также добавили, что под угрозой находятся те профессии, где эмоциональный и творческий интеллект человека не задействованы, где преобладают механические действия.

Как сообщил RT, в институте отметили, что люди, работающие в подобных направления, чаще всего не сталкиваются с принятием сложных решений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых высокооплачиваемых профессиях в Северной столице.

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Стали известны наиболее подверженные риску исчезновения профессии
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