Петербуржец поужинал опятами и впал в кому

В Петербурге госпитализировали жителя Приморского района с острым пищевым отравлением после того, как он съел на ужин опята.

Как стало известно gazeta.spb.ru, скорая помощь была вызвана мужчине, проживающему в одном из домов по улице Савушкина. Ему внезапно стало плохо после того, как он съел блюдо из опят домашнего приготовления. После острого пищевого отравления он впал в кому.

Медики зафиксировали урежение дыхания, а впоследствии гипоксическую кому. Пациент был доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мать случайно отравила двухлетнего сына таблетками. В Московском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2017 года рождения. Он отравился лекарственными препаратами.