Петербуржец поужинал опятами и впал в кому

Петербуржец поужинал опятами и впал в кому
Мужчина отравился опятами. Фото: pixabay

В Петербурге госпитализировали жителя Приморского района с острым пищевым отравлением после того, как он съел на ужин опята.

Как стало известно gazeta.spb.ru, скорая помощь была вызвана мужчине, проживающему в одном из домов по улице Савушкина. Ему внезапно стало плохо после того, как он съел блюдо из опят домашнего приготовления. После острого пищевого отравления он впал в кому.

Медики зафиксировали урежение дыхания, а впоследствии гипоксическую кому. Пациент был доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мать случайно отравила двухлетнего сына таблетками. В Московском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2017 года рождения. Он отравился лекарственными препаратами.

кома новости спб опята острое пищевое отравление скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Горэлектротранс» закупит почти 150 троллейбусов на 3,7 млрд рублей
Соцпредпринимателей Петербурга хотят освободить от имущественного налога.
Тренера в Петербурге подозревают в сексуальных действиях в отношении ...
«Паровозик» с «Яндекс.Такси» собрался на Малоохтинском
Учеников эвакуированной на Литераторов гимназии отпустили домой, на месте ...
Во Внуково совершил аварийную посадку Boeing-737 из Махачкалы
Обводный канал снова затянуло радужными пятнами
Холодный антициклон принес морозы в Петербург