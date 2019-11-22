На Новочеркасской массово встали трамваи

На Новочеркасской массово встали трамваи
Трамваи встали. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Новочеркасском проспекте произошли неполадки в работе трамваев. По словам очевидцев, транспортами занят весь квартал до метро.

Обо всем сообщили сегодня утром, 22 ноября, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях к записи пользователи сообщили, что трамваи стоят из-за автомобилистов, которые ездят по их путям. Другие винят трамваи, частые ЧП с которыми создают серьезные проблемы на дорогах.

«Видео не передает масштаба и полноты картины», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на проспекте Науки. Машины от удара потеряли колеса.

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