В Петербурге создают тепловую карту бездомных кошек

Тепловые карты обитания котов могут появится во всех районах Петербурга. Фото: pixabay.com

Тепловые карты обитания котов могут появится во всех районах Петербурга. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга завершается создание тепловой карты мест обитания котов. Проект направлен на контроль популяции животных и решение споров об их праве на жизнь в подвалах.

Тепловая карта создается Общественным советом при администрации Приморского района по вопросам отношения к домашним животным. Содействие в его реализации оказывают ЖКС и ТСЖ, сообщает официальный новостной портал Приморского района.

Для составления карты управляющие организации предоставят информацию о местах проживания кошек в подвалах домов. Ресурс будет содержать контакты «кормильцев», присматривающих за животными, и членов Общественного совета.

Проект позволит отследить рост популяции кошек и определить места, где требуется их стерилизация.

«Выгонять животных на мороз или травить – варварские и непозволительные методы, но позволять им бесконтрольно плодиться — тоже неправильно», — отметил замглавы администрации Приморского района Антон Александров.

По данным администрации, в Приморском районе живет около 3 тыс. бездомных котов. По инициативе представителей Фрунзенского района аналогичные тепловые карты могут запустить во всех районах Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте из пожара спасли кошку.