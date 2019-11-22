В Тосненском районе прикрыли крупную фабрику по производству наркотиков

В Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили фабрику по производству психотропных веществ, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

На месте полиция задержала трех предполагаемых участников незаконного бизнеса по производству и сбыту наркотиков. Все трое стали фигурантами уголовного дела.

На фабрике провели обыск и нашли реакторы для химической трансформации веществ в психотропы, автопогрузчик и два грузовика. Также там были найдены 2 тонны готового порошка и 80 тонн веществ, используемых при производстве наркотика. Фабрика была оборудована в ангаре в поселке Обуховец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у учащегося колледжа изъяли наркотики на Просвещения.