В Тосненском районе прикрыли крупную фабрику по производству наркотиков

В Тосненском районе прикрыли крупную фабрику по производству наркотиков
Полиция задержала трех предполагаемых участников незаконного бизнеса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили фабрику по производству психотропных веществ, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

На месте полиция задержала трех предполагаемых участников незаконного бизнеса по производству и сбыту наркотиков. Все трое стали фигурантами уголовного дела.

На фабрике провели обыск и нашли реакторы для химической трансформации веществ в психотропы, автопогрузчик и два грузовика. Также там были найдены 2 тонны готового порошка и 80 тонн веществ, используемых при производстве наркотика. Фабрика была оборудована в ангаре в поселке Обуховец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у учащегося колледжа изъяли наркотики на Просвещения.

ленобласть наркобизнес нарколаборатория наркотики фабрика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Движение на Новочеркасском восстановили после схода трамвая с рельсов
На Литераторов эвакуировали гимназию №70 из-за запаха газа
Во Владивостоке мать выбросила из окна ребенка
В Петербурге создают тепловую карту бездомных кошек
В Петербурге сдали в эксплуатацию долгострой «Ижора»
На Новочеркасской массово встали трамваи
В Тосненском районе прикрыли крупную фабрику по производству наркотиков
Петербургские лекарства будут поставлять в Сербию