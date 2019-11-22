Тренера в Петербурге подозревают в сексуальных действиях в отношении маленьких девочек

Тренера в Петербурге подозревают в сексуальных действиях в отношении маленьких девочек
Тренер по настольному теннису задержан. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 52-летнего тренера по настольному теннису. Его подозревают в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек.

Возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, преступление произошло в помещении спортивного центра в Кронштадтском районе. В октябре и ноябре 2019 года тренер совершил действия сексуального характера в отношении двух детей 8 и 10 лет. Подробности произошедшего не разглашаются.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к совершению данного преступления. Меры реагирования приняты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге 48-летнего тренера задержали по подозрению в домогательстве в отношении 15-летней девочки.

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