Тренера в Петербурге подозревают в сексуальных действиях в отношении маленьких девочек

В Петербурге задержали 52-летнего тренера по настольному теннису. Его подозревают в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек.

Возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, преступление произошло в помещении спортивного центра в Кронштадтском районе. В октябре и ноябре 2019 года тренер совершил действия сексуального характера в отношении двух детей 8 и 10 лет. Подробности произошедшего не разглашаются.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Следователям предстоит выяснить причины и условия, которые привели к совершению данного преступления. Меры реагирования приняты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге 48-летнего тренера задержали по подозрению в домогательстве в отношении 15-летней девочки.