Тренера по единоборствам из Выборга задержали за домогательства к 15-летней девочке

Тренера по единоборствам из Выборга задержали за домогательства к 15-летней девочке
Подозреваемого задержали. Фото: pixabay

В Выборге полиция задержала местного жителя, работающего тренером по единоборствам. Его обвиняют в сексуальном надругательстве надо 15-летней девочкой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в преступлении рассказала мать пострадавшей девочки. Все произошло в прошлом году в клубе по единоборствам «Кудокан», расположенном на улице Гагарина. По словам женщины, 48-летний тренер, находясь в спортивном зале наедине с девочкой, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Правоохранители задержали подозреваемого тренера — гражданина Узбекистана, который сейчас является безработным. Он был изобличен в насилии над девочкой.

Сейчас тренер находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аквапарке надругались над 12-летним подростком.

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