«Паровозик» с «Яндекс.Такси» собрался на Малоохтинском

В Петербурге на Молоохтинском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Среди машин оказалось «Яндекс.Такси».

Авария случилась сегодня утром, 2 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники заняли две полосы из трех. У авто сервиса «Яндекс.Такси» вмят багажник и разбиты задние фары.

В комментариях к записи пользователи возмущается, что водители не выставили знак аварийной остановки.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о вставших трамваях. Их движение прекратилось на Новочеркасском проспекте.